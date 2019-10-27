Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ

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Ирак сыграл значительную роль в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в иракской разведке.

«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.

Ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно. Согласно сообщению Белого дома, президент США сделает важное заявление в 9 часов (16:00 по московскому времени) 27 октября.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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