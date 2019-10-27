Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!» — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих». Он отметил, что важно полностью очистить Сирию от ИГ.

Ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.