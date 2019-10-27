СМИ сообщили о возможной ликвидации лидера ИГ в Сирии

Глава группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, убит в ходе возглавляемой США спецоперации, сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Отмечается, что местом проведения спецоперации был сирийский город Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором сообщил, что «произошло что-то очень важное», однако он не пояснил, что именно.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

Также уточняется, что награда за голову аль-Багдади, согласно сообщениям, составляла $25 млн.

29 апреля в сети была опубликована видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.