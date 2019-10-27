СМИ сообщили о возможной ликвидации лидера ИГ в Сирии
Отмечается, что местом проведения спецоперации был сирийский город Идлиб.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором сообщил, что «произошло что-то очень важное», однако он не пояснил, что именно.
Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.
Также уточняется, что награда за голову аль-Багдади, согласно сообщениям, составляла $25 млн.
29 апреля в сети была опубликована видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.