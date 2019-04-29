СМИ сообщили о появлении в сети видео с «лидером ИГ»

В сети опубликована видеозапись с «лидером» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Как уточняется, видео с якобы аль-Багдади появилось в интернете впервые за пять лет.

На кадрах ролика «лидер» террористов в том числе признаёт поражение группировки в сирийском населённом пункте Багуз — последней территории, которая принадлежала ИГ.

В апреле 2018 года первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков сообщил, что аль-Багдади, скорее всего, скрывается в Ираке.

В марте 2019 года поддерживаемые США отряды Сирийских демократических сил заявили об окончательной победе над ИГ благодаря полному освобождению Багуза.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.