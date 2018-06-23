В иракской армии заявили об уничтожении 45 боевиков ИГ в Сирии

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Военно-воздушные силы Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 террористов «Исламского государства»*, среди которых были в том числе командиры боевиков.
В иракской армии заявили об уничтожении 45 боевиков ИГ в Сирии
  • РИА Новости

Об этом информирует Channel NewsAsia со ссылкой на сообщение иракских вооружённых сил. 

Отмечается, что операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин. В результате истребители F-16 уничтожили три здания, в которых находились боевики.

«В результате операции цели были полностью уничтожены, убиты около 45 террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе были убиты «начальник полиции ИГ» и «личный курьер лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади».

В мае ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в приграничных районах Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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