ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
Как отмечается в сообщении в Twitter, целью операции стало командование террористов. Приказ о её проведении отдал глава правительства.
В конце апреля по приказу аль-Абади ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в приграничных районах Сирии.
В ноябре 2017 года аль-Абади заявил, что «Исламскому государству» нанесено военное поражение в Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.