ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии

Иракская авиация нанесла серию ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

Как отмечается в сообщении в Twitter, целью операции стало командование террористов. Приказ о её проведении отдал глава правительства.

В конце апреля по приказу аль-Абади ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в приграничных районах Сирии.

В ноябре 2017 года аль-Абади заявил, что «Исламскому государству» нанесено военное поражение в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.