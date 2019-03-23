Поддерживаемые США силы заявили о полной победе над ИГ в Сирии
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Об этом сообщает Associated Press.
«SDF объявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100%-ном территориальном поражении ИГ», — уточнил официальный представитель SDF Мустафа Бали в своём Twitter.
Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS— Mustafa Bali (@mustefabali) 23 марта 2019 г.
При этом он добавил, что военные продолжат преследование оставшихся членов группировки «до их полного уничтожения».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от ИГ.
Постоянный представитель САР в ООН Башар Джаафари назвал её высказывание блефом.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.