Поддерживаемые США силы заявили о полной победе над ИГ в Сирии

Поддерживаемые США отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили об окончательной победе над террористической группировкой «Исламское государство»* благодаря полному освобождению сирийского населённого пункта Багуз.

Об этом сообщает Associated Press.

«SDF объявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100%-ном территориальном поражении ИГ», — уточнил официальный представитель SDF Мустафа Бали в своём Twitter.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 марта 2019 г.

При этом он добавил, что военные продолжат преследование оставшихся членов группировки «до их полного уничтожения».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от ИГ.

Постоянный представитель САР в ООН Башар Джаафари назвал её высказывание блефом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.