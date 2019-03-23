Поддерживаемые США силы заявили о полной победе над ИГ в Сирии

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Поддерживаемые США отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили об окончательной победе над террористической группировкой «Исламское государство»* благодаря полному освобождению сирийского населённого пункта Багуз.
Поддерживаемые США силы заявили о полной победе над ИГ в Сирии
  • © Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

«SDF объявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100%-ном территориальном поражении ИГ», — уточнил официальный представитель SDF Мустафа Бали в своём Twitter.

При этом он добавил, что военные продолжат преследование оставшихся членов группировки «до их полного уничтожения».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от ИГ.

Постоянный представитель САР в ООН Башар Джаафари назвал её высказывание блефом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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