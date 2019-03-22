Коалиция США заявила о продолжении операции по освобождению Багуза от ИГ
«Операция по завершению освобождения Багуза продолжается», — приводит РИА Новости заявление представителя коалиции.
Он добавил, что арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» продолжают добиваться разгрома ИГ и делают это «осмотрительно и настойчиво».
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию«Непоколебимая решимость» против ИГ в Сирии и Ираке в 2020 финансовом году на $2 млрд.
19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.