Коалиция США заявила о продолжении операции по освобождению Багуза от ИГ

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В коалиции под руководством США заявили, что операция по освобождению сирийского Багуза от боевиков террористической организации «Исламское государство»* продолжается, несмотря на заявления о том, что деревня полностью находится под контролем курдских формирований

«Операция по завершению освобождения Багуза продолжается», — приводит РИА Новости заявление представителя коалиции.

Он добавил, что арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» продолжают добиваться разгрома ИГ и делают это «осмотрительно и настойчиво».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию«Непоколебимая решимость» против ИГ в Сирии и Ираке в 2020 финансовом году на $2 млрд. 

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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