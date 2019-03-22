Постпред Сирии в ООН назвал блефом заявления США о 100%-ной победе над ИГ

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Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами «Исламского государства»* в САР.
Постпред Сирии в ООН назвал блефом заявления США о 100%-ной победе над ИГ
  • Reuters

«Это блеф. Нет никакого «Исламского государства», начнём с названия, его никогда и не было. Оно не исламское и не государство. Это кучка террористов со всего мира, попавших в Сирию через границу с соседними государствами, спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими», — цитирует РИА Новости Джаафари.

По его словам, заявления США недостоверны.

«С ИГ в Сирии ещё не покончено... Россия, Сирия — вот те, кто по-настоящему воюет с ИГ, а не США и их союзники», — отметил Джаафари.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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