Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил об этом президенту Дональду Трампу.
20 марта Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство» в Сирии будет уничтожен «к вечеру».
19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.