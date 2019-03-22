В Госдуме оценили заявление США об освобождении Сирии от ИГ на 100%
- РИА Новости
«Соединённым Штатам необходимо показывать, что они контролируют все процессы в Сирии, хотя это и не так. Подобные заявления может делать только Россия как страна, которая действительно в отличие от американцев борется с ИГИЛ», — сказал депутат.
Шерин также отметил, что находящиеся на территории Сирии американские подразделения «прекрасно ладят с различными группировками».
Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки «Исламское государство».
20 марта президент США Дональд Трамп отметил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство» в Сирии будет уничтожен «к вечеру».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.