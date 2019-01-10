Роскомнадзор выявил на BBC транслирующие установки террористов материалы

Проверка Роскомнадзором интернет-ресурсов телерадиокомпании BBC выявила материалы, транслирующие установки международных террористических организаций, сообщается на сайте РКН. Кроме того, ведомство анонсировало проверку соблюдения компанией лицензионных и обязательных требований в сфере радиовещания.

Как указывается на сайте, мероприятия пройдут в период с 14 по 31 января.

Отмечается, что ООО «Бритиш телевижн» направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ. Срок предоставления сведений — 16 января.

«В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади). Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — говорится в сообщении.

21 декабря Роскомнадзор сообщил о начале проведения контрольных мероприятий в отношении BBC в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.