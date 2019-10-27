Турция сообщила, что США координировали с ней ликвидацию главаря ИГ

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Минобороны Турции на фоне сообщений СМИ о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что США координировали с Анкарой операцию против лидера ИГ.
Турция сообщила, что США координировали с ней ликвидацию главаря ИГ
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Как сообщает Anadolu со ссылкой на оборонное ведомство Турции, американские и турецкие военные обменивались информацией перед прошедшей минувшей ночью операцией в сирийском Идлибе.

Ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно. Согласно сообщению Белого дома, президент США сделает важное заявление в 9 часов (16:00 мск) 27 октября.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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