МИД России заявил о контрабандном вывозе США нефти из Сирии

США незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму свыше $30 млн в месяц. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, действия военных США в отношении нефтяных месторождений в Сирии незаконны.

«Не может у современного сообщества не вызывать вопросов, когда цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям, международно-правовым началам в отношениях, выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, суверенного государства, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы с «Исламским государством»*, — добавила она.

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены и дальше контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.