Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Действия Соединённых Штатов в Сирийской Арабской Республике являются противоречащими международному праву. США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР», — сказал он по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

По его словам, тот факт, что после заявления о выводе войск из Сирии военных всё же оставили для «защиты нефтяных месторождений от ИГ*», — это предлог.

«Тем более что в марте этого года руководство Соединённых Штатов заявило, что ИГИЛ побеждён, уничтожен до конца. Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие, и в самих США развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны, и цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям», — сказал Лавров.

Как отметил министр, эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Россия будет эту позицию отстаивать, добавил Лавров.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

Как отметили в Министерстве обороны России, государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.