«Неприемлемые действия»: в МИД РФ осудили попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии

В МИД РФ осудили попытки США закрепить незаконное присутствие американских войск в Сирии. Ранее агентство Anadolu сообщило, что Вашингтон строит две военные базы в сирийской провинции Дейр эз-Зор и якобы уже перебросил туда 300 военнослужащих и тяжёлое вооружение. Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США нарушают договорённости, согласно которым курдские формирования должны покинуть зону безопасности у сирийско-турецкой границы.

Второе совместное патрулирование России и Турции

Во вторник, 5 ноября, российская военная полиция и пограничная служба Турции в течение двух часов проводили второе совместное патрулирование на 70 км турецко-сирийской границы, проинспектировав населённые пункты и вернувшись на таможенный переход Айлишар.

В состав временного формирования вошли по 50 военнослужащих от каждой страны, а также российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие бронеавтомобили Kirpi. Мониторинг обстановки с воздуха осуществлял беспилотник «Орлан-10» военной полиции РФ.

«Турки хотели, чтобы мы развернулись в небольшом режиме. Разворот не был спланирован, поэтому патрулирование прошло по маршруту, который мы провели вчера. Мы знали место разворота. Поэтому пошли по нашему заранее спланированному маршруту», — констатировал офицер военной полиции Иван Жуков.

Первое совместное патрулирование Россия и Турция провели 1 ноября на территории между населёнными пунктами Рас-эль-Айн и Камышлы. Тогда военнослужащие двух стран совместно прошли более 100 км. Патрулирование осуществляется в рамках договорённостей, достигнутых 22 октября после переговоров в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Россия также согласилась содействовать отводу курдских формирований от сирийско-турецкой границы.

Между тем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соединённые Штаты нарушают достигнутые ранее договорённости, согласно которым представители курдских объединений, признанных Анкарой террористическими, покинут зону безопасности на северо-востоке САР.

«К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами, хотя в соответствии с турецко-американскими договорённостями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии. Чем можно объяснить подобную позицию Вашингтона? Турецко-американские договорённости этого не предусматривают», — сказал Эрдоган.

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«Неприемлемые действия США»

Кроме того, во вторник, 5 ноября, турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило о строительстве американцами двух военных баз в сирийской провинции Дейр эз-Зор. По данным агентства, военное командование США уже перебросило туда порядка 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжёлое вооружение и боеприпасы.

Москва считает неприемлемыми любые попытки Соединённых Штатов закрепить своё незаконное военное присутствие в Сирии. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, комментируя появившиеся публикации.

«Любые действия — мы сейчас не говорим какие, — которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал Вершинин.

Напомним, что, по словам властей Соединённых Штатов, американские солдаты на северо-востоке Сирии остаются якобы для «охраны нефтяных полей» от боевиков «Исламского государства»* и других террористов.

Архивное фото. Американская военная техника в Сирии

AFP

© Delil Souleiman

В Минобороны России раскритиковали такой подход Вашингтона и напомнили, что войска США размещены в САР в нарушение международного права. В оборонном ведомстве считают, что американские власти под прикрытием защиты ресурсов занимаются «международным государственным бандитизмом», осуществляя — в обход собственных же санкций — контрабанду нефти.

Действия администрации Дональда Трампа в Сирии вызвали возмущение и у претендентов на статус кандидата в президенты США в 2020 году от Демократической партии. Так, Джо Байден обвинил главу Белого дома в отсутствии внешнеполитического курса, что привело к усилению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. В свою очередь, Тулси Габбард заявила, что Вашингтон должен отказаться от «тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии».

«Рано или поздно ситуация будет стабилизирована»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов обратил внимание, что США не выполняют ни одного из действующих требований международного права в вопросе присутствия их войск на территории суверенного государства: отсутствует как санкция Совета Безопасности ООН, так и приглашение со стороны Дамаска.

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«Хотелось бы призвать наших американских партнёров действовать строго в соответствии с международным правом. В целом я думаю, что рано или поздно ситуация там будет стабилизирована. Учитывая наши хорошие отношения с Турцией, думаю, что мы сможем выработать взаимоприемлемую трёхстороннюю форму. Как мне представляется, только в таком формате в этом регионе можно будет чего-то добиться», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин добавил, что Соединённые Штаты оправдывают свои незаконные действия исключительно заявлениями о том, что действуют якобы для защиты собственной нацбезопасности и территории других государств от терактов.

«Это прямой и откровенный грабёж. Они ведь уже не воюют с ИГИЛ, но присутствуют на нефтеносных районах, которые якобы защищают от террористов. На самом деле, они просто подвергают разграблению природные ресурсы САР», — пояснил собеседник RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.