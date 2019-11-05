Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
  • Reuters

По данным агентства, США направили в зону строительства от 250 до 300 солдат, а также бронетехнику, тяжёлое вооружение и боеприпасы.

Ранее член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

Сам Трамп заявлял, что присутствие военных в нефтеносных районах необходимо, чтобы не допустить взятия боевиками под контроль этой местности.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.

Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву.

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