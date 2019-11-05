Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
- Reuters
US building new military bases in #Syria's oil-rich area https://t.co/ItEDfo40enpic.twitter.com/Jgt9aV2txW— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 5, 2019
По данным агентства, США направили в зону строительства от 250 до 300 солдат, а также бронетехнику, тяжёлое вооружение и боеприпасы.
Ранее член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».
Сам Трамп заявлял, что присутствие военных в нефтеносных районах необходимо, чтобы не допустить взятия боевиками под контроль этой местности.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.
Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны России. Там заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву.