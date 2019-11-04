В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

«Давайте начнём с самого важного: для чего наши войска остаются в Сирии... Задача наших солдат — обеспечивать национальную безопасность и защищать американцев», — сказала она в эфире Fox News.

Габбард отметила, что, к сожалению, Трамп «изменил этот курс», притом что он планировал вернуть военных домой, а на самом деле оставил их там не для борьбы с «Аль-Каидой»* или ИГ**, но для защиты нефтяных полей, «которые не принадлежат Соединённым Штатам».

«Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу. И это позорит наших военных», — сказала политик, отметив, что подобный захват лишает сирийцев главного ресурса, который нужен им не только для выживания, но и для налаживания своей жизни.

Ранее Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

При этом в Министерстве обороны России заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.