Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отмечается, пройден маршрут протяжённостью более 110 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине 6 км от границы и обратно. Общее время прохождения составило около четырёх часов.

В составе были бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун», Kirpi — всего девять единиц военной техники. Безопасность колонны обеспечивал бронетранспортёр БТР-82.

Ранее сообщалось, что военнослужащие двух стран приступили к совместному патрулированию на севере САР.

Оно проходило в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи российско-турецким меморандумом.