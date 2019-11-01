Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
- Reuters
Как отмечается, пройден маршрут протяжённостью более 110 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине 6 км от границы и обратно. Общее время прохождения составило около четырёх часов.
В составе были бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун», Kirpi — всего девять единиц военной техники. Безопасность колонны обеспечивал бронетранспортёр БТР-82.
Ранее сообщалось, что военнослужащие двух стран приступили к совместному патрулированию на севере САР.
Оно проходило в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи российско-турецким меморандумом.