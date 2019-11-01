Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

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Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

«С 12:15 1 ноября 2019 года первый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции начал патрулирование сирийско-турецкой границы», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, совместный патруль стартовал от пункта таможенного перехода «Дербисия». Там произошла встреча военных полицейских России и турецких пограничников.

Патруль пройдёт в западном направлении вдоль границы Сирии и Турции. В состав патруля входят девять единиц военной техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также турецкие Kirpi.

«Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортёр БТР-82 российской военной полиции. Общая протяжённость маршрута составит более 110 км», — отметили в Министерстве обороны.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии.

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