Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах России и Турции по патрулированию в Сирийской Арабской Республике.

«Совместное патрулирование с Россией (начнётся. — RT) на глубину 7 км», — приводит NTV слова Эрдогана.

По данным Daily Sabah, патрулирование стартует в пятницу, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция совместно с турецкой стороной прокладывает основные и резервные маршруты для патрулирования на северной границе Сирии с Турцией.

Как заявляли в Минобороны Турции, совместное турецко-российское патрулирование будет начато «на западе и востоке от границ нынешней операции «Источник мира» на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы».

Отмечалось, что на участках патрулирования проходят операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств, а также разведывательные полёты».