Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
«На авиабазу Хмеймим в Сирии самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы», — приводит РИА Новости сообщение российского оборонного ведомства.
Бронеавтомобили доставлены с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.