Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

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Минобороны России доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции.

«На авиабазу Хмеймим в Сирии самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы», — приводит РИА Новости сообщение российского оборонного ведомства.

Бронеавтомобили доставлены с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.

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