Военная полиция России провела патрулирование в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.

«26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька», — сообщил Бакин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская военная полиция провела патрулирование от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно.

23 октября российское оборонное ведомство представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.