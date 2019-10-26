Военная полиция России провела патрулирование в Сирии
«26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька», — сообщил Бакин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская военная полиция провела патрулирование от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно.
23 октября российское оборонное ведомство представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.