Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

Министерство обороны России показало инфографику, на которой отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.

© Михаил Алаеддин/РИА Новости

Карта выполнения соглашений опубликована на сайте оборонного ведомства. 22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились более шести часов. Путин назвал решения по итогам встречи судьбоносными. Согласно договорённостям, с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция. © Пресс-служба Минобороны © Пресс-служба Минобороны