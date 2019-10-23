Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии
- © Михаил Алаеддин/РИА Новости
Карта выполнения соглашений опубликована на сайте оборонного ведомства.
22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Переговоры длились более шести часов. Путин назвал решения по итогам встречи судьбоносными.
Согласно договорённостям, с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.
- © Пресс-служба Минобороны
- © Пресс-служба Минобороны