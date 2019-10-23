Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

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Министерство обороны России показало инфографику, на которой отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.
Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии
  • © Михаил Алаеддин/РИА Новости

Карта выполнения соглашений опубликована на сайте оборонного ведомства.

22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Переговоры длились более шести часов. Путин назвал решения по итогам встречи судьбоносными.

Согласно договорённостям, с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.

  • © Пресс-служба Минобороны
  • © Пресс-служба Минобороны

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