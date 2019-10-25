Военные России провели патрулирование на сирийско-турецкой границе
- РИА Новости
Отмечается, что общая протяжённость маршрута патрулирования от города Камишлия на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно составила более 210 километров.
Ранее Министерство обороны России сообщило о прибытии из Чечни в Сирию около 300 военных для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военная полиция из региона начала выполнение задач по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории.