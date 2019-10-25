Военные России провели патрулирование на сирийско-турецкой границе

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В Минобороны России сообщили, что российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту.
Военные России провели патрулирование на сирийско-турецкой границе
  • РИА Новости

Отмечается, что общая протяжённость маршрута патрулирования от города Камишлия на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно составила более 210 километров.

Ранее Министерство обороны России сообщило о прибытии из Чечни в Сирию около 300 военных для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военная полиция из региона начала выполнение задач по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории.

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