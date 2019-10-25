В Минобороны России сообщили о прибытии около 300 военных в Сирию
«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, в Сирию направляют более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».
В Минобороны сообщили, что военный контингент будет обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы.
Ранее стало известно, что российская военная полиция осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы.