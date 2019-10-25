Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём канале в Telegram сообщил, что военная полиция из региона начала выполнение задач по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся курдские отряды самообороны и вооружение.
Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии
  • РИА Новости

Кадыров отметил, что направленные в Сирию военные «имеют хорошую подготовку».  

Глава Чечни рассказал, что ранее «их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти».

«Большую помощь пострадавшему в ходе военных действий населению Сирии оказывает РОФ имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило о прибытии из Чечни в Сирию около 300 военных для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.

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