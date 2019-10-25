Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии
- РИА Новости
Кадыров отметил, что направленные в Сирию военные «имеют хорошую подготовку».
Глава Чечни рассказал, что ранее «их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти».
«Большую помощь пострадавшему в ходе военных действий населению Сирии оказывает РОФ имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова», — добавил он.
Ранее Министерство обороны России сообщило о прибытии из Чечни в Сирию около 300 военных для выполнения специальных задач на сирийско-турецкой границе.