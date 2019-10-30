Шойгу: меморандум России и Турции по Сирии реализуется не без труда

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии от 22 октября реализуется не без труда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», — сказал Шойгу, отметив приобретение Россией огромного опыта «гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи» в борьбе с международным терроризмом.

Ранее Минобороны Турции сообщило о начале разведывательных полётов и разминирования на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.

22 октября лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.

Позднее сообщалось, что Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября.

Отмечалось, что по состоянию на 29 октября ей был осуществлён «отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооружёнными силами Турецкой Республики».