Шойгу: меморандум России и Турции по Сирии реализуется не без труда

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии от 22 октября реализуется не без труда. Об этом сообщает РИА Новости.
Шойгу: меморандум России и Турции по Сирии реализуется не без труда
  • РИА Новости

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», — сказал Шойгу, отметив приобретение Россией огромного опыта «гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи» в борьбе с международным терроризмом.

Ранее Минобороны Турции сообщило о начале разведывательных полётов и разминирования на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии. 

22 октября лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.

Позднее сообщалось, что Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября

Отмечалось, что по состоянию на 29 октября ей был осуществлён «отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооружёнными силами Турецкой Республики».

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