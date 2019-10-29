ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

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Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
  • Reuters

«По состоянию на 18:00 29 октября осуществлён отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трёх тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооружёнными силами Турецкой Республики», — говорится в заявлении руководителя ЦПВС генерал-майора Юрия Боренкова.

По его словам, на границе Сирии и Турции сирийские силы выставили 84 пограничные заставы.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.

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