Турция начала разминирование в зоне совместного патрулирования с Россией

Министерство обороны Турции сообщило о начале разведывательных полётов и разминирования на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого оборонного ведомства.

«Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции «Источник мира» на глубину 10 километров, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств, а также разведывательные полёты», — говорится в сообщении.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.

Позднее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября.