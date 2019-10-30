Военная полиция России сообщила о прокладке маршрутов патрулирования в САР

Военная полиция России совместно с турецкой стороной прокладывает основные и резервные маршруты для патрулирования на северной границе Сирии с Турцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера российской военной полиции.

Он пояснил, что в настоящее время «идёт прокладка нескольких маршрутов, для того чтобы мы имели всегда основной и запасной маршруты движения».

«У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений — это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе», — подчеркнул военный офицер.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о начале разведывательных полётов и разминирования на маршрутах совместного с Россией патрулирования в Сирии.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.