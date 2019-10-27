«Заслуживает отдельных прямых доказательств»: в Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ

Минобороны РФ не располагает достоверной информацией об операции по ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, которую якобы провели военнослужащие США. В российском ведомстве отметили, что не оказывали содействия пролёту американской авиации, как об этом заявил Дональд Трамп. Ранее президент Соединённых Штатов сообщил, что вооружённые силы страны уничтожили лидера ИГ — американские военные на восьми вертолётах якобы прибыли в район, где находился террорист, и провели операцию по его устранению. Однако эксперты напомнили, что аль-Багдади пережил уже несколько «смертей».

В Министерстве обороны России усомнились в том, что США уничтожили главу террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Ранее соответствующее заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Там также подчеркнули, что «увеличение количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», а также противоречивые сведения о деталях её проведения «порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности, а тем более в успехе».

В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что американским военным удалось ликвидировать аль-Багдади.

«США привлекли к ответственности террориста номер один. Абу Бакр аль-Багдади мёртв», — сказал американский лидер.

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По его словам, главарь ИГ «умер как трус», приведя в действие пояс смертника при попытке сбежать по подземному тоннелю от американского спецназа. Хозяин Белого дома также сообщил, что в момент взрыва с ним находились трое детей — все они погибли. Ещё 11 детей удалось освободить. Кроме того, как заявил Трамп, американские военные также ликвидировали нескольких боевиков, не понеся при этом потерь.

Глава государства также рассказал, что тело террориста было сильно изуродовано, однако проведённая экспертиза подтвердила, что это был именно аль-Багдади.

«Я хочу поблагодарить страны — Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал американский президент.

Трамп сообщил, что Россия якобы предоставила американским вертолётам, на которых перемещались принимавшие участие в операции военнослужащие США, возможность пройти через «контролируемую РФ территорию». При этом Вашингтон, по словам американского лидера, не сообщил Москве о своих целях.

Помимо этого, Трамп в своём выступлении отметил, что его администрация решила не информировать конгресс о готовящейся операции, чтобы не допустить утечек в СМИ, которые могли бы навредить американским военным.

Первые сообщения о том, что США ликвидировали аль-Багдади, появились в субботу вечером, когда Трамп разместил в Twitter новость о том, что «произошло что-то очень большое». Почти сразу же пресс-служба Белого дома анонсировала обращение президента в воскресенье. За оставшееся до неё время ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме рассказали о том, что аль-Багдади был убит в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб.

Турецкое агентство Anadolu рассказало о том, что террорист погиб недалеко от деревни Бариша. По информации журналистов, операция продлилась несколько часов, в ней были задействованы восемь вертолётов и два дрона. На месте операции были якобы найдены тела семи человек, в том числе одного ребёнка и трёх женщин, передаёт Anadolu. Агентство распространило видео с места взрыва.

Боевики ИГИЛ

globallookpress.com

Нужны доказательства

Между тем в Министерстве обороны РФ заявили, что им ничего не известно о некоем «содействии», которое Россия, по словам Трампа, якобы оказала американским военным.

«Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — сказал Конашенков.

По его словам, 26 октября и за последние дни не было зафиксировано никаких авиаударов США в районе Идлиба.

Также официальный представитель Минобороны напомнил, что вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации «Идлиб» управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды»** — террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра»***.

«Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого её представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской «Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции», — отметил Конашенков.

В военном ведомстве также указали на то, что после окончательного разгрома ИГ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади уже не имеет никакого оперативного значения.

В свою очередь, Министерство обороны Турции сообщило об обмене информацией с США относительно ликвидации аль-Багдади. Правда, ведомство не указало, о какой информации идёт речь.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Последствия ликвидации

Эксперты напоминают, что это не первое известие о смерти аль-Багдади. С 2014 года, когда этот человек объявил себя халифом «государства», которое группировка создала на севере Ирака, о его гибели сообщалось несколько раз. Например, в 2015 году ряд арабских СМИ передали известия о том, что аль-Багдади погиб во время налёта американской авиации.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT обратил внимание на то, что впервые смерть лидера ИГИЛ была подтверждена президентом США.

«Заявление со стороны американского лидера конкретизировано, сказано, где и при каких обстоятельствах был ликвидирован главарь ИГИЛ. Возможно, его слова соответствуют действительности, хотя заявления о смерти аль-Багдади звучали и ранее», — подчеркнул эксперт.

Уничтожение аль-Багдади вряд ли скажется на деятельности ИГИЛ, поскольку группировка ликвидирована, а оставшиеся спящие ячейки сейчас не представляют какой-то существенной угрозы, считает Долгов. При этом он добавил, что в будущем они могут вновь активизироваться.

«Важно отметить, что идеология ИГИЛ останется и продолжит приносить вред вне зависимости от того, кто в данный момент возглавляет террористов», — сказал он.

Эксперт полагает, что смерть аль-Багдади не повлияет на ситуацию в Сирии и Ираке. Сейчас в этих странах у ИГ есть лишь законспирированные ячейки и разрозненные группы. Их активность не зависит от того, есть или нет у группировки формальный глава, уверен Долгов.



А вот на внутриполитической ситуации в США ликвидация аль-Багдади, если она действительно имела место, скажется, считают эксперты.

«США давно могли ликвидировать главу ИГИЛ. Но американский лидер решил это сделать сейчас на фоне плохих новостей, чтобы повысить свой текущий рейтинг», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Речь идёт об обвинениях в адрес Трампа, которые выдвинули представители Демократической партии. Они считают, что американский лидер, пользуясь своим служебным положением, пытался добиться от украинского президента Владимира Зеленского компромата на своего конкурента по предвыборной борьбе Джо Байдена. За это демократы грозят объявить импичмент действующему главе Белого дома.

Негативную реакцию в США вызвало и решение Трампа вывести американские войска из подконтрольных курдам районов Сирии. Этот шаг подвергли критике как противники Трампа в Демпартии, так и некоторые республиканцы.

По мнению Брутера, текущую задачу, связанную с повышением своего рейтинга, Трамп вполне может решить, сообщив об уничтожении лидера ИГИЛ. Однако кардинально на ход избирательной кампании в США ликвидация аль-Багдади не повлияет, считает эксперт.

«Президентские выборы в Соединённых Штатах состоятся осенью 2020 года, то есть через год. За это время многое произойдёт и многое забудется», — заключил Брутер.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.