Трамп сравнил с линчеванием процедуру импичмента против него

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Президент США Дональд Трамп сравнил с линчеванием запущенную против него процедуру импичмента. По его словам, представители Демократической партии «могут объявить импичмент президенту без проведения честного расследования, не имея на это законных прав».
Трамп сравнил с линчеванием процедуру импичмента против него
  • Reuters

«Поэтому если однажды представитель Демократической партии станет президентом и республиканцы получат большинство в палате представителей даже с очень маленьким перевесом, то они смогут объявить импичмент президенту без проведения честного расследования, не имея на это законных прав», — написал он в Twitter.

Трамп также заявил, что нынешняя ситуация с процедурой импичмента является линчеванием, но выразил уверенность в том, что победа будет за ним.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

В свою очередь, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».

Кроме того, лидер США подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.

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