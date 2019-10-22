Трамп сравнил с линчеванием процедуру импичмента против него
- Reuters
«Поэтому если однажды представитель Демократической партии станет президентом и республиканцы получат большинство в палате представителей даже с очень маленьким перевесом, то они смогут объявить импичмент президенту без проведения честного расследования, не имея на это законных прав», — написал он в Twitter.
So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019
Трамп также заявил, что нынешняя ситуация с процедурой импичмента является линчеванием, но выразил уверенность в том, что победа будет за ним.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для начала процедуры импичмента Трампа.
В свою очередь, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».
Кроме того, лидер США подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.