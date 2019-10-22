Трамп сравнил с линчеванием процедуру импичмента против него

Президент США Дональд Трамп сравнил с линчеванием запущенную против него процедуру импичмента. По его словам, представители Демократической партии «могут объявить импичмент президенту без проведения честного расследования, не имея на это законных прав».

«Поэтому если однажды представитель Демократической партии станет президентом и республиканцы получат большинство в палате представителей даже с очень маленьким перевесом, то они смогут объявить импичмент президенту без проведения честного расследования, не имея на это законных прав», — написал он в Twitter.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

Трамп также заявил, что нынешняя ситуация с процедурой импичмента является линчеванием, но выразил уверенность в том, что победа будет за ним.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

В свою очередь, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».

Кроме того, лидер США подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.