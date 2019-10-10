Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.

«Мы будем (сотрудничать. — RT), если они дадут нам права, от этого зависит. Если они (демократы. — RT) голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять, — это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация», — приводит ТАСС слова Трампа в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Белом доме заявили, что демократы в палате представителей конгресса США не дают республиканцам принимать участие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа.

При этом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила, что отказ Белого дома давать показания будут расцениваться как попытка воспрепятствования расследованию.

25 сентября Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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