В Белом доме заявили, что республиканцев отстранили от процедуры импичмента

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что демократы, имеющие большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, передаёт РИА Новости.

«Это беспрецедентно, что им (республиканцам. — RT) отказали. Это нарушает основы процесса… Палата не даёт права меньшинству в комитетах делать запросы», — заявил представитель Белого дома.

При этом он отметил, что ранее в ходе процедур импичмента Ричарда Никсона и Билла Клинтона меньшинству в палате представителей позволяли на равных участвовать в расследовании.

По его словам, «это гарантирует, что расследование будет однобоким, односторонним — со стороны одной партии».

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».