В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ

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Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
  • © Saul Loeb
  • AFP

«Смерть Багдади оказала огромный разрушительный эффект на ИГ* в целом. Они уже назначили нового лидера, и мы обладаем достаточным количеством информации об этом человеке», — заявил он в интервью ABC News.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.

31 октября AFP сообщило, что террористы ИГ подтвердили смерть аль-Багдади

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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