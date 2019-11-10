В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.

«Смерть Багдади оказала огромный разрушительный эффект на ИГ* в целом. Они уже назначили нового лидера, и мы обладаем достаточным количеством информации об этом человеке», — заявил он в интервью ABC News.

Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley tells @martharaddatz the death of ISIS leader al-Baghdadi will have a "very significant, disruptive effect on the organization as a whole." https://t.co/12tG7NN11kpic.twitter.com/G4rhXx56Fe — ABC News (@ABC) November 10, 2019

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.

31 октября AFP сообщило, что террористы ИГ подтвердили смерть аль-Багдади.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.