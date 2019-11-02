Лавров прокомментировал заявление о ликвидации главы ИГ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предположительно убитый лидер группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был в определённой степени порождением политики США.

«ИГИЛ как таковая возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства», — цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства интервью Лаврова каналу «Россия 24».

Министр отметил, что одной из причин возникновения ИГ также стало то, что американцы после своего вторжения выпустили из тюрем экстремистов.

«Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили», — добавил он.

Также Лавров заявил, что уничтожение Аль-Багдади, если оно действительно состоялось, является позитивным шагом.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что заявлениям США об уничтожении аль-Багдади не следует верить, пока они не предоставят соответствующие доказательства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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