ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
- Абу Бакр аль-Багдади
- AFP
Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
#BREAKING IS names new leader as Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi: statement pic.twitter.com/6hBS9ZyeAT— AFP news agency (@AFP) October 31, 2019
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя аль-Багдади.
27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.