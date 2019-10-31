ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

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Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
  • Абу Бакр аль-Багдади
  • AFP

Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя аль-Багдади.

27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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