«Доверия нет»: как угроза Анкары вернуть домой задержанных за терроризм европейцев может повлиять на отношения с ЕС

Спецдокладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор заявил, что Анкара и ЕС должны отреставрировать отношения, которые в последние годы заметно ухудшились. Если прежде Турция готовилась вступить в ЕС, то сейчас диалог о евроинтеграции страны оказался практически заморожен, вместо этого стороны копят взаимные претензии. К примеру, Анкара настаивает на том, чтобы страны Европы забрали своих граждан, воевавших на стороне «Исламского государства»* и задержанных в Сирии, об этом накануне заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. По мнению министра, решение некоторых стран ЕС лишать таких людей своего гражданства — безответственный шаг. Как спор из-за бывших боевиков ИГ и сирийских беженцев может сказаться на и без того непростых отношениях Турции и Евросоюза, разбирался RT.

Турция и Евросоюз должны восстановить утраченное ранее взаимное доверие, об этом заявил назначенный недавно на должность спецдокладчика Европарламента по Турции Начо Санчес Амор.

В интервью турецкому агентству Anadolu чиновник заявил о своём намерении улучшить отношения Турции и Европы. Для этого стороны должны перестать критиковать друг друга по малозначительным поводам. Как добавил испанский политик, Евросоюз понимает тревогу Анкары по вопросу собственной безопасности, но не поддерживает проведение Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии.

Спецдокладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор.

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Накануне министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу пригрозил отправить на родину боевиков «Исламского государства», даже если те лишены гражданства правительствами своих стран. Таким образом министр прокомментировал новость о задержании двух гражданок Нидерландов, уличённых в участии в террористической деятельности. Всего в турецких тюрьмах на сегодняшний день содержатся порядка 1200 бывших боевиков ИГ, пояснил Сойлу. Только во время силовой операции «Источник мира» на севере Сирии турецким военным удалось задержать 287 человек, причастных к «Исламскому государству», включая женщин и детей.

«Все причастные к ДАИШ (арабск. ИГИЛ. — RT) в тюрьмах Турции — террористы-наёмники из числа иностранных граждан. В центрах экстрадиции также содержатся иностранные боевики. В их отношении проводятся соответствующие процедуры», — сказал Сойлу, выступая на открытии второго центра обучения и подготовки полицейских.

Вместе с тем министр раскритиковал решение нескольких стран Евросоюза лишать гражданства представителей их стран, входивших в террористические организации за рубежом. По словам Сойлу, такой подход является «неприемлемым и безответственным».

Отношения на нуле

Напомним, турецкая армия приступила к военной операции в сопредельных районах САР 9 октября. О начале наступления, получившего название «Источник мира», объявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Операция направлена против курдских военно-политических формирований, которые Анкара причисляет к террористическим организациям и считает одной из ключевых угроз национальной безопасности. «Исламское государство», зародившееся на территории Сирии и Ирака, турецкие власти также признают террористическим.

Как объявили в Анкаре, целью операции является формирование 32-километровой буферной «зоны безопасности» на границе с Турцией, куда турецкие власти планируют переселить сирийских беженцев, укрывающихся сейчас от войны на турецкой территории.

Согласно договорённости, достигнутой между Анкарой и Москвой, сирийские пограничники и российская военная полиция к концу октября должны были вывести курдские «Отряды народной самообороны» за пределы «зоны безопасности» вдоль турецкой границы.

Reuters

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Решение властей Турции провести операцию в Сирии было встречено критикой со стороны ЕС. Как заявила представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич, действия Анкары подрывают мирный процесс в Сирии.

«Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта», — заявила Косьянчич.

Дипломат подвергла сомнению и идею руководства Турции о переселении беженцев на приграничные территории САР, отметив, что их безопасное возвращение пока невозможно.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на европейские власти, пригрозив открыть границы и пустить в ЕС сирийских беженцев, находящихся сейчас на турецкой территории.

В ответ глава Евросовета Дональд Туск назвал заявление турецкого лидера актом шантажа, добавив, что считает угрозы Эрдогана неуместными.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

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Напомним, в 2016 году Турция и Евросоюз заключили соглашение, в рамках которого турецкая сторона принимает обратно мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС через Турцию и Грецию нелегально. В обмен на каждого мигранта из Сирии, который попал в ЕС нелегально и был выдворен, Евросоюз обязался забирать из Турции одного легального сирийского беженца.

В ответ на сотрудничество Евросоюз согласился ускорить либерализацию визового режима для Турции, а также выделить финансовую поддержку в размере €3 млрд.

Однако за последние годы отношения Турции и Евросоюза не раз омрачались взаимными упрёками, а решение Анкары начать операцию «Источник мира» только ухудшило перспективы турецко-европейской интеграции. Как заявил в середине октября глава Европарламента Давид Сассоли, Евросоюз должен приостановить диалог с Турцией о вступлении в ЕС из-за сирийской операции.

Впрочем, на практике эти переговоры уже давно оказались заморожены — ещё в 2017 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о необходимости остановить диалог по вопросу евроинтеграции Турции. Впоследствии с похожим заявлением выступал и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Как пояснил в комментарии RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов, заявление главы турецкого МВД о готовности Анкары отправить всех бывших боевиков ИГ из числа европейцев на родину не произведёт большого впечатления на ЕС, поскольку сторонам уже нечего терять — отношения находятся в нижней точке.

«Отношения между ЕС и Турцией подорваны, доверия давно нет. И отчасти по вине самой Европы, которая не раз обманывала Анкару относительно перспектив её вступления в ЕС. Перспектив у этих взаимоотношений тоже нет, поскольку сегодня Евросоюз уже не хочет видеть Турцию в своих рядах — страна не только проявляет большую амбициозность, но также имеет на своей территории более трёх миллионов беженцев, которые могут перебраться в Европу в случае интеграции. Турция — это большая головная боль для Европы», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Юлия Кудряшова. По её словам, отказ Евросоюза поддержать турецкую операцию в САР привёл к окончательному снижению авторитета Брюсселя в глазах Анкары.

«Очевидно, что для восстановления контактов с Турцией Евросоюзу следовало бы подключиться к процессу сирийского урегулирования, в чём-то тоже пойдя на компромисс. А кроме того, следовало бы разморозить процесс интеграции Турции в ЕС. Однако в Европарламенте не готовы пойти на это, требуя от Турции прекратить считать курдские формирования террористами», — отметила эксперт в комментарии RT.

«Неясно, как осуществлять правосудие»

С требованием забрать из Сирии своих граждан из числа бывших боевиков ИГ к странам ЕС обращалась не только Анкара, ранее с аналогичным призывом выступил президент США Дональд Трамп. На брифинге в августе 2019 года глава Белого дома заявил, что намерен вернуть задержанных в САР террористов в страны их происхождения.

«Мы держим тысячи боевиков ИГ прямо сейчас. И Европа должна забрать их. Если Европа их не заберёт, у нас не будет другого выбора, кроме как отпустить их в те страны, откуда они пришли, такие как Германия, Франция и другие», — заявил он.

Политик снова вернулся к этой теме в октябре — в своём Twitter Трамп написал о неких подвижках по этому вопросу: по его информации, среди стран Европы нашлись те, кто решился забрать своих граждан, ставших боевиками.

globallookpress.com

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Ранее, в марте 2019 года, кабмин ФРГ согласовал поправки о лишении гражданства лиц, причастных к террористической деятельности за рубежом. Мера касается тех преступников, которые имеют двойное гражданство. Правда, поскольку закон не имеет обратной силы, эти нормы не распространяются на тех, кто совершил преступления до принятия изменений в законодательстве.

Германия — не единственная европейская страна, власти которой не желают иметь дело с собственными гражданами, примкнувшими за рубежом к террористическим организациям. Ранее, в феврале 2019 года, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что королевство не будет репатриировать граждан, которые воевали в Сирии на стороне ИГ.

«Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто, несмотря на это, отправился туда, не могут рассчитывать на консульскую помощь», — сказал политик.

По словам Константина Воронова, европейские власти не знают, как судить боевиков ИГ, если они будут переданы Анкарой в ЕС.

«Неясно, как осуществлять правосудие над этими людьми, поскольку ещё нужно доказать, что они участвовали в терактах и казнях за тысячи километров от Европы. А таких преступников тысячи. Поэтому отказ в гражданстве и приёме этих людей обратно стал единственным лёгким выбором для европейских стран. Заявление же Анкары похоже на попытку шантажировать европейцев, чтобы вынудить их пойти на условия турецкой стороны», — считает Воронов.

По словам экспертов, Турция тоже не заинтересована в том, чтобы адепты ИГ оставались на её территории, даже под арестом.

«Для Турции сохранение в регионе большого числа сторонников ИГ может обернуться риском новых терактов, поэтому турецкие власти хотели бы выслать этих людей на родину. Кроме того, раздражение Анкары по отношению к ЕС связано ещё и с тем, что Брюссель не спешит выделять новое финансирование на содержание беженцев, размещённых в Турции», — подытожила Юлия Кудряшова.

* «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.