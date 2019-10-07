В ЕС раскритиковали планируемую Турцией операцию в Сирии

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила о подрыве мирного процесса в Сирии новой военной операцией Турции на северо-востоке страны.

Об этом сообщает ТАСС.

«Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта», — заявила Косьянчич.

Она добавила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Также Косьянчич, комментируя планы Анкары по возвращению 2 млн сирийских беженцев в Сирию, отметила, что их безопасное возвращение в человеческих условиях пока невозможно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности.

В США отмечали, что не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.

5 октября Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.