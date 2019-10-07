В ЕС раскритиковали планируемую Турцией операцию в Сирии

Короткая ссылка
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила о подрыве мирного процесса в Сирии новой военной операцией Турции на северо-востоке страны.
В ЕС раскритиковали планируемую Турцией операцию в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта», — заявила Косьянчич.

Она добавила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии. 

Также Косьянчич, комментируя планы Анкары по возвращению 2 млн сирийских беженцев в Сирию, отметила, что их безопасное возвращение в человеческих условиях пока невозможно. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности. 

В США отмечали, что не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.

5 октября Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить