«Переложить ответственность»: Трамп в очередной раз призвал Европу «забрать» боевиков ИГ из Сирии

Европейские страны «должны забрать себе» оставшихся в сирийских тюрьмах боевиков ИГ*. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не позволит ввезти их на свою территорию. По словам экспертов, с помощью таких высказываний американский лидер намерен «переложить ответственность» на Брюссель за последствия военной кампании, которую развернули в Сирии Соединённые Штаты и их союзники. При этом аналитики сомневаются, что ЕС, испытывающий значительные проблемы с миграцией, готов репатриировать террористов.

Страны Европы «должны забрать себе» оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ*. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter.

«В руках США находятся опаснейшие боевики ИГ. Турция и курды не должны позволить им сбежать. Европа должна была забрать их назад, о чём её неоднократно просили. Сейчас самое время. Эти люди никогда не попадут в США, их никогда не пустят в нашу страну», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе Трамп подтвердил, что Вашингтон вывез из Сирии двух «особо опасных» боевиков ИГ — британцев Александра Коти и аш-Шафи Эльшейха, которым приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом.

При этом, по данным издания The New York Times, в сирийских тюрьмах для пленных боевиков ИГ остаются ещё около 11 тыс. человек, из которых около 9 тыс. — сирийцы или иракцы и 2 тыс. — из 50 других стран, власти которых отказались их репатриировать.

Стоит отметить, что Трамп не впервые призывает Европу «забрать» игиловцев к себе. Ранее с аналогичным заявлением американский президент выступил в августе, пригрозив европейским государствам освободить удерживаемых Вашингтоном террористов.

«Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», — сказал тогда Трамп журналистам.

Кроме того, в конце апреля американский лидер напомнил, что США держат в заключении 1,8 тыс. сторонников ИГ, которые были взяты в плен в ходе боёв в Сирии. Тогда Трамп заявил, что Вашингтон ещё не решил, как поступить с этими «опасными заключёнными».

«Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах», — отметил Трамп в Twitter.

Разрушенные здания в Идлибе, Сирия

Reuters

© Khalil Ashawi

О том, что европейские страны должны «забрать» более 800 боевиков ИГ, которых захватили американские военные в САР, и отдать под суд, Трамп говорил и в феврале. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты «многое делают и много тратят» в Сирии. По его словам, «пора остальным сделать работу, на которую они способны».

Напомним, с сентября 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и Ираке не согласованную с властями САР военную операцию, призванную освободить территорию арабской республики от боевиков ИГ.

«Старая американская привычка»

При этом Трамп неоднократно объявлял о «победе» США над «Исламским государством». Так, в марте глава Белого дома подписал заявление, в котором говорится, что Соединённые Штаты вместе с «партнёрами по международной коалиции против ИГ… освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке».

Через несколько дней в ходе своего выступления на республиканской конференции CPAC американский лидер заявил, что халифат «Исламского государства» в ближайшие дни «будет уничтожен на 100%».

Однако постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари назвал эти заявления блефом.

«С ИГ в Сирии ещё не покончено... Россия, Сирия — вот те, кто по-настоящему воюет с ИГ, а не США и их союзники», — сказал Джаафари.

Постпред также отметил, что ИГ — это «кучка террористов со всего мира, попавших в Сирию через границу с соседними государствами, спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими».

При этом, по данным опроса общественного мнения, опубликованного в июле социологической службой Pew Research Center, 58% американцев негативно оценивают военную операцию Соединённых Штатов в Сирии. По их мнению, эта кампания принесла стране больше убытков, чем выгод, и «не стоит того». Как отмечают специалисты центра, такой же позиции придерживаются и 55% бывших американских военных.

Военнослужащие армии США в Сирии

Reuters

© Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army/Handout

Как отметил в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Трамп выступает с призывами репатриировать боевиков ИГ из Сирии и заявляет о победе США над терроризмом в САР на фоне очевидной неудачи американской операции в Сирии.

«Во-первых, ИГ ещё существует, во-вторых, США практически не вели активных боевых действий против террористов — они поддерживали курдов в отдельных регионах. Большая часть боевиков Исламского государства была уничтожена при колоссальной поддержке России», — констатировал Сидоров.

По его словам, заявления Трампа о победе над ИГ — это «старая американская привычка».

«Соединённые Штаты каждый раз используют одну и ту же схему: вторгнуться, нанести удар, заявить о победе и уйти, оставив всем остальным разбираться с последствиями», — подчеркнул аналитик.

Призывая страны Европы «забрать» боевиков ИГ, глава Белого дома стремится «переложить ответственность за последствия своих действий» в САР на «европейских коллег», считает политолог Александр Асафов. По его мнению, заявление Трампа больше напоминает приказ, чем просьбу.

«Поведение Трампа укладывается в систему взаимодействия США с Европой с 2015 года по вопросам миграции. Он хочет навязать боевиков ИГ Европе, поскольку Соединённые Штаты сейчас сами не стремятся принимать мигрантов с Ближнего Востока», — заявил аналитик в разговоре с RT.

«Не будет предпринимать никаких действий»

При этом, несмотря на многочисленные призывы Трампа «забрать» боевиков, Европа дала понять, что не будет спешить с репатриацией террористов, отмечают эксперты.

Так, в марте кабинет министров ФРГ согласовал поправки о лишении германского гражданства лиц, которые причастны к деятельности радикальных и террористических группировок за рубежом. Мера будет действовать в отношении лиц, имеющих двойное гражданство. Основная цель этих изменений — предотвратить приток экстремистов в страну.

Ранее, в феврале, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что королевство не будет репатриировать граждан, которые воевали в Сирии на стороне ИГ.

«Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто, несмотря на это, отправился туда, не могут рассчитывать на консульскую помощь», — сказал политик.

По мнению Андрея Сидорова, Европа «не будет предпринимать никаких действий» в ответ на призывы Трампа забрать боевиков ИГ из Сирии.

Такую позицию разделяет и Александр Асафов. По его словам, «у европейцев и без того много проблем с миграцией».

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен

Reuters

© Ints Kalnins

«Европа сейчас тратит много денег в том числе на строительство инфраструктуры в Турции, чтобы остановить поток беженцев в страны ЕС. А учитывая ещё и меняющуюся политику Брюсселя относительно миграционного вопроса, Европа выступит против того, чтобы боевики ИГ оказались на её территории», — считает эксперт.

По словам Асафова, Европейские страны надеются, что заключённые террористы «останутся в регионе и будут нести наказание там», или что этот вопрос решится «каким-нибудь другим способом».

«Европейское общество воспримет крайне негативно возможное возвращение боевиков ИГ, поэтому ЕС будет сопротивляться до последнего, и, скорее всего, в конечном итоге эти люди вряд ли попадут на территорию союза», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.