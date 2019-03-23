Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
  • Reuters

«Я рад объявить, что вместе с нашими партнёрами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и Демократические силы Сирии, Соединённые Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке — 100% «халифата», — говорится в документе, который подписал Трамп.

Он добавил, что США останутся бдительными и продолжат принимать антитеррористические меры.

«Все молодые люди, которые верят в пропаганду ИГ в интернете, если вы вступите (в ряды боевиков. — RT) — вы будете мертвы», — подчеркнул Трамп.

Ранее постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами «Исламского государства» в САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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