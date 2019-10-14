Глава Пентагона сообщил об оказавшихся «в ловушке» военных США в САР

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Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные оказались «в ловушке» между сирийской и турецкой армиями в САР.
Глава Пентагона сообщил об оказавшихся «в ловушке» военных США в САР
  • Reuters

По его словам, США выяснили, что «СДС (Сирийские демократические силы. — RT) пытаются заключить сделку с сирийцами и русскими».

Он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне «сталкиваются с тем», что войска США «оказались в ловушке» в Сирии между сирийской армией, движущейся на север, и турецкой армией, движущейся на юг. 

Ранее глава Пентагона заявил, что США готовятся эвакуировать 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии «как можно быстрее и безопаснее» из-за операции Турции против курдов.

По его словам, указание начать вывод американских войск с севера САР дал президент США Дональд Трамп.

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