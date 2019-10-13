Эспер заявил о планах курдов «заключить сделку» с Россией и Сирией

Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курдские Сирийские демократические силы (СДС) хотят заключить сделку с Россией и Сирией для контратаки турецких войск.

«Мы также узнали за последние 24 часа, что СДС ищут возможность заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать турков на севере (Сирии. — RT)», — сказал он.

Также он заявил, что США готовятся эвакуировать 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии «как можно быстрее и безопаснее» из-за операции Турции против курдов.

По его словам, указание начать вывод американских войск с севера САР дал президент США Дональд Трамп.