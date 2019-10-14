Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп потребовал от Анкары, проводящей в Сирии операцию «Источник мира», и курдских подразделений не допустить побега заключённых боевиков «Исламского государства»*.
Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ
  • Reuters

Как написал Трамп в своём Twitter, Соединённые Штаты «удерживают худших из заключённых боевиков ИГ».

«Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований», — заявил американский лидер.

Он добавил, что боевиков никогда не пустят на территорию США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в САР в ходе операции «Источник мира» сбежали боевики ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить