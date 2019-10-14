Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ
- Reuters
Как написал Трамп в своём Twitter, Соединённые Штаты «удерживают худших из заключённых боевиков ИГ».
«Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований», — заявил американский лидер.
Он добавил, что боевиков никогда не пустят на территорию США.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в САР в ходе операции «Источник мира» сбежали боевики ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.