Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ

Американский президент Дональд Трамп потребовал от Анкары, проводящей в Сирии операцию «Источник мира», и курдских подразделений не допустить побега заключённых боевиков «Исламского государства»*.

Как написал Трамп в своём Twitter, Соединённые Штаты «удерживают худших из заключённых боевиков ИГ».

«Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований», — заявил американский лидер.

Он добавил, что боевиков никогда не пустят на территорию США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в САР в ходе операции «Источник мира» сбежали боевики ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.