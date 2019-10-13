Эрдоган опроверг заявления о бегстве боевиков ИГ из тюрьмы в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в Сирии во время турецкой операции «Источник мира» сбежали боевики «Исламского государства» (ИГ)*.

«Они постоянно транслируют дезинформацию о том, что боевики ИГ сбежали из тюрьмы. Они это делают для того, чтобы возбуждать США и Запад», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента Турции, лидеры стран, с которыми он общается, постоянно задают ему вопросы по этой теме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция после начала операции на севере Сирии «несёт ответственность» за то, чтобы все боевики ИГ оставались в тюрьме.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.