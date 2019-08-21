Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы
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Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.
«Мы держим тысячи боевиков ИГ* прямо сейчас. И Европа должна забрать их. Если Европа их не заберёт, у нас не будет другого выбора, кроме как отпустить их в те страны, откуда они пришли, такие как Германия, Франция и другие», — заявил он.
В начале августа американский президент призвал страны Евросоюза забрать боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.