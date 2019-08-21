Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.
Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы
  • © Reuters

Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.

«Мы держим тысячи боевиков ИГ* прямо сейчас. И Европа должна забрать их. Если Европа их не заберёт, у нас не будет другого выбора, кроме как отпустить их в те страны, откуда они пришли, такие как Германия, Франция и другие», — заявил он.

В начале августа американский президент призвал страны Евросоюза забрать боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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