Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство»*, если Европа откажется их забирать.

«Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», — заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего они могут вернуться в Европу. 

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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