Туск счёл шантажом угрозы Эрдогана выпустить беженцев

Глава Евросовета Дональд Туск счёл шантажом обещание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу и выпустить беженцев в Европу, если Евросоюз назовёт операцию «Источник мира» вторжением.

По словам Туска, больше всего у ЕС вызывает беспокойство то, что их «действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе, которая была бы неприемлемой».

«Мы также никогда не примем, что беженцы используются как оружие и для того, чтобы нас шантажировать. Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными», — цитирует AFP Туска.

В свою очередь, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о надежде Берлина на то, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в стране.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Страны ЕС и США осудили начало операции.

Позднее Эрдоган раскритиковал осуждение властями стран ЕС операции и пригрозил открыть границы страны и выпустить в Европу сирийских беженцев.