Туск счёл шантажом угрозы Эрдогана выпустить беженцев
- Reuters
По словам Туска, больше всего у ЕС вызывает беспокойство то, что их «действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе, которая была бы неприемлемой».
«Мы также никогда не примем, что беженцы используются как оружие и для того, чтобы нас шантажировать. Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными», — цитирует AFP Туска.
В свою очередь, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о надежде Берлина на то, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в стране.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Страны ЕС и США осудили начало операции.
Позднее Эрдоган раскритиковал осуждение властями стран ЕС операции и пригрозил открыть границы страны и выпустить в Европу сирийских беженцев.