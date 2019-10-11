В Германии прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев
- Reuters
«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения (по размещению мигрантов. — RT) с Евросоюзом», — приводит РИА Новости слова Деммер.
Ранее в Евросоюзе назвали использование Эрдоганом беженцев для угроз в адрес ЕС «абсолютно неприемлемым».
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Страны ЕС и США осудили начало операции.
Позднее Эрдоган раскритиковал позицию ЕС и пригрозил открыть границу страны и выпустить в Европу сирийских беженцев.